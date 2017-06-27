Симоне Пьяниджани покинул пост главного тренера столичного "Апоэля"

Итальянский специалист Симоне Пьяниджани, под руководством которого столичный "Апоэль" стал чемпионом Израиля, покинул пост главного тренера клуба, сообщает Sportando.

Также "красные" под его руководством стали обладателями Суперкубка Израиля.

Симоне Пьяниджани возглавит в ближайшее время "Олимпию" (Милан).

Пьяниджани в 1995-2012 годах работал в "Монтепаски" (Сиена) - помощником главного тренера, наставником молодежной команды, а затем - главным тренером.

В 2009-15 годах он был главным тренером сборной Италии.

Также итальянский специалист тренировал "Фенербахче Улкер".