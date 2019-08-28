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Спорт

Дзюдо. Саги Муки стал чемпионом мира

время публикации: 15:17 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
Саги Муки
Саги Муки и Мохамед Абдалаал (Египет)
Саид Малаи (Иран)

В Токио проходит чемпионат мира по дзюдо. Израильтянин Саги Муки стал чемпионом мира в весовой категории до 81 кг.

В финале он победил бельгийца Матиаса Кассе. Бельгиец в полуфинале победил чемпиона мира 2018 года иранца Саида Моллаи. Отметим, что до чемпионата мира появилась информация, что Моллаи откажется от участия в турнире, чтобы не встречаться с Саги Муки. Иранец выступил в Токио и будет бороться за бронзовую медаль.

В феврале этого года, когда Саги Муки стал чемпионом этапа "Гран-при" в Париже, Саид Моллаи отказался от схватки с ним в полуфинале, сославшись на травму, а затем оказался участвовать в поединке за третье место, чтобы не стоять с израильтянином на одном пьедестале почета.

В полуфинале Саги Муки победил египтянина Мухаммада Абдаллу. Арабский дзюдоист отказался от традиционного рукопожатия.

В предыдущих схватках Саги Муки победил Руслана Муссаева (Казахстан), венгра Аттилу Унгвари, Владимира Золоева (Кыргызстан), Шарофиддина Болтобоева (Узбекистан).

27-летний Муки Саги - чемпион первых Европейских игр (2015) и чемпион Европы 2018 года.

Он занимается дзюдо с четырех лет.

Был бронзовым призером кадетского чемпионата Европы (2011 года). На олимпиаде в Рио-де-Жанейро Муки Саги занял пятое место.

В этом сезоне он победил на этапе "Гран-при" в Тель-Авиве и на этапе "Большого шлема" в Екатеринбурге.

После победы на чемпионате мира свои поздравления Саги Муки передали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Израиля Реувен Ривлин.



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