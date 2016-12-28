Пол Гаскойн попал в больницу после очередного алкогольного скандала

Бывшая звезда английского футбола 49-летний Пол Гаскойн попал в больницу после драки в отеле "Эйс" в Шордитче, восточный Лондон, сообщает Metro.

Пьяный Гаскойн оскорблял женщин, выкрикивал расистские оскорбления и швырял деньги в постояльцев отеля.

По свидетельству очевидцев, какой-то мужчина сбросил Газзу с лестницы.

Бывший футболист был доставлен в больницу с травмой головы.

Пол Гаскойн известен как футбольным талантом, так и необузданным нравом, а также пристрастием к алкоголю.

Он обладатель Кубка Англии (в составе "Тоттенхэма"), двукратный чемпион Шотландии (в составе "Глазго Рейнджерс"), игрок года в Шотландии (1996 год). Пол Гаскойн включен в Зал славы английского футбола и в Зал славы "Глазго Рейнджерс".