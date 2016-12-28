Россияне расправились со сборной Латвии, канадцы разгромили словаков

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Россияне растерзали сборную Латвии 9:1. Канадцы разгромили сборную Словакии 5:0.

Чехия - Швейцария 3:4 (овертайм)

На 51-й минуте швейцарцы вели в счете 3:1. Филип Хлапик (Шарлоттатаун Айлендерс) забросил две шайбы (вторую - за 16 секунд до конца основного времени).

На 23-й секунде овертайма Нико Хишир (Галифакс Мусхэдс) забросил победную шайбу.

Латвия - Россия 1:9

После поражения от канадцев (3:5) россияне отыгрались на латвийцах, забросив в каждом периоде по три шайбы.

Три шайбы забросил Кирилл Капризов (Салават Юлаев).

Дания - Финляндия 3:2

Действующие чемпионы потерпели второе поражение подряд.

Канада - Словакия 5:0

Канадцы ударно провели второй период, забив 4 шайбы за 10 минут 55 секунд.