28 декабря 2016 г.
последняя новость: 08:28
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:15 В техасском матче победил "Хьюстон". Джеймс Харден набрал 34 очка, Мозгов - 9
07:28 Россияне расправились со сборной Латвии, канадцы разгромили словаков
23:08 Чемпион не смог обыграть тель-авивский "Апоэль"
22:42 Хайфский "Маккаби" победил в Эйлате, холонский "Апоэль" - в Ашкелоне
22:24 Кармело Энтони набрал 29 очков. "Нью-Йорк" проиграл "Бостону"
15:49 СМИ: "Маккаби" приобрел игрока молодежной сборной Сербии
13:53 В Киеве украинский супертяж защитил титул, победив Бергмана. Канаты ринга не выдержали
10:04 Самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы - Луис Энрике
09:26 На заправке неизвестный избил бывшего чемпиона мира по боксу
09:14 Опрос ВВС: лучший пилот года - Льюис Хэмилтон, разочарование года - Себастьян Феттель
Спорт

В техасском матче победил "Хьюстон". Джеймс Харден набрал 34 очка, Мозгов - 9

время публикации: 08:15 | последнее обновление: 08:15 блог версия для печати фото
В техасском матче победил "Хьюстон". Джеймс Харден набрал 34 очка, Мозгов - 9

"Бостон" победил "Мемфис" 113:103. "Майами" проиграл "Оклахома-Сити" 94:106. В техасском поединке "Хьюстон" обыграл "Даллас" 123:107.

Бостон Селтикс - Мемфис Гриззлиз 113:103

Самым результативным игроком встречи стал Марк Газоль (Мемфис), набравший 26 очков.

Майами Хит - Оклахома-Сити Тендер 94:106

Один из лидеров Запада одержал четвертую победу подряд. Впрочем, иного исход этого поединка никто и не ожидал.

Даллас Мэверикс - Хьюстон Рокитс 107:123

Дирк Новицки отыграл 15 минут и набрал 7 очков. Лидер гостей Джеймс Харден набрал 34 очка.

Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз 100:102

Центровой хозяев Тимофей Мозгов набрал 9 очков.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 декабря 2016 г.
Хайфский "Маккаби" победил в Эйлате, холонский "Апоэль" - в Ашкелоне
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 декабря 2016 г.
Кармело Энтони набрал 29 очков. "Нью-Йорк" проиграл "Бостону"
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 декабря 2016 г.
Столичный "Апоэль" обыграл тель-авивских одноклубников
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2016 г.
В автокатастрофе погиб 36-летний бывший игрок сборной Франции
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2016 г.
Айнарс Багатскис стал главным тренером "Маккаби"
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2016 г.
Лиор Любин: нам не хватило немножко удачи
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2016 г.
В Стамбуле команда Дэвида Блатта обыграла "Маккаби". Израильтяне вели в счете "+17"







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 28 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016