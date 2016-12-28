В техасском матче победил "Хьюстон". Джеймс Харден набрал 34 очка, Мозгов - 9

"Бостон" победил "Мемфис" 113:103. "Майами" проиграл "Оклахома-Сити" 94:106. В техасском поединке "Хьюстон" обыграл "Даллас" 123:107.
Бостон Селтикс - Мемфис Гриззлиз 113:103
Самым результативным игроком встречи стал Марк Газоль (Мемфис), набравший 26 очков.
Майами Хит - Оклахома-Сити Тендер 94:106
Один из лидеров Запада одержал четвертую победу подряд. Впрочем, иного исход этого поединка никто и не ожидал.
Даллас Мэверикс - Хьюстон Рокитс 107:123
Дирк Новицки отыграл 15 минут и набрал 7 очков. Лидер гостей Джеймс Харден набрал 34 очка.
Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз 100:102
Центровой хозяев Тимофей Мозгов набрал 9 очков.