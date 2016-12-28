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Спорт

Лучшая гимнастка Израиля Нета Ривкин объявила о завершении карьеры

время публикации: 10:30 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Лучшая гимнастка Израиля Нета Ривкин объявила о завершении карьеры

Лучшая гимнастка Израиля (художественная гимнастика) Нета Ривкин объявила о завершении карьеры, сообщает Sport5.

Она сказала, что ее мечта сбылась - она выступила на олимпиаде. После этого появились сомнения в целесообразности продолжения карьеры.

Нета Ривкин поблагодарила всех, кто за нее болел и поддерживал во время выступлений.

Спортсменка сказала, что сделала все возможное и настала пора уйти.

Нета Ривкин - бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, бронзовый призер Европейских игр, серебряный призер чемпионата Европы 2011 года, двукратный серебряный призер финала Гран-при (2014 год).

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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