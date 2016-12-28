Лучшая гимнастка Израиля Нета Ривкин объявила о завершении карьеры

Лучшая гимнастка Израиля (художественная гимнастика) Нета Ривкин объявила о завершении карьеры, сообщает Sport5.

Она сказала, что ее мечта сбылась - она выступила на олимпиаде. После этого появились сомнения в целесообразности продолжения карьеры.

Нета Ривкин поблагодарила всех, кто за нее болел и поддерживал во время выступлений.

Спортсменка сказала, что сделала все возможное и настала пора уйти.

Нета Ривкин - бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, бронзовый призер Европейских игр, серебряный призер чемпионата Европы 2011 года, двукратный серебряный призер финала Гран-при (2014 год).