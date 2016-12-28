28 декабря 2016 г.
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Спорт

The New York Times: глава РУСАДА признала наличие допинговой системы в России

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото
The New York Times: глава РУСАДА признала наличие допинговой системы в России

Впервые российские чиновники признали наличие допингвой системы. Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович заявила, что это был институциональный заговор, сообщает The New York Times.

Она добавила, что высшее руководство страны к заговору не причастно.

Нынешний руководитель РУСАДА призналась, что была потрясена, узнав о допинговой системе.

Напомним, газета The New York Times в мае опубликовала интервью с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который рассказал о наличии в России государственной допинговой системы.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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