28 декабря 2016 г.
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Спорт

РУСАДА опровергает признание существования допинговой системы

время публикации: 14:13 | последнее обновление: 14:13 блог версия для печати фото
РУСАДА опровергает признание существования допинговой системы

Российское антидопинговое агентство выступило с опровержением информации, опубликованной The New York Times.

"Спорт-экспресс" приводит текст заявления:

"В ответ на публикацию в газете The New York Times РУСАДА заявляет, что слова и.о. генерального директора Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России".

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// NEWSru.co.il // Спорт // 28 декабря 2016 г.
The New York Times: глава РУСАДА признала наличие допинговой системы в России







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Среда, 28 декабря 2016 г.
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