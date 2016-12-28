В Руанде запретили колдовство во время футбольных матчей

Федерация футбола Руанды запретила использование во время игр использование магических ритуалов, которые могут повлиять на исход поединка, сообщает британское издание Mirror.

Решение было принято после того как в матче местной Премьер-лиги между командами "Мукура Виктори" и "Район Спортс" игрок гостей Мусса Камара исполнил ритуальный танец и вскоре забил гол.

Нарушителей правил предполагается штрафовать на 100 тысяч руандийских франков (примерно 99 фунтов стерлингов), а команде, игроки которой исполняли магические ритуалы, могут засчитать техническое поражение.