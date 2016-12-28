Пять удалений, два мяча в дополнительное время, необычная серия пенальти. Гусман делает "Тигрес" чемпионами

"Тигрес УАНЛ" стал чемпионом Мексики в драматичном поединке. Второй матч финала (первый закончился со счетом 1:1) получился очень напряженным.

В основное время "Тигрес" и "Америка" голов не забили. В дополнительное время соперники обменялись голами, а в послематчевых пенальти "Тигрес" победили 3:0 (хозяева забили все 11-метровые, гости все не забили).

Кроме того, судья удалил пять игроков.

На 56-й минуте опытнейший Орибе Перальта (Америка) не попал в пустые ворота - голкипер хозяев находился сбоку от него.

На 59-й минуте Исмаэль Соса пробил головой - мяч попал в перекладину ворот "Америки".

На 90-й минуте Андре Жиньяк мощно пробил метров с 23 - мяч попал в перекладину ворот гостей.

На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве - Хорхе Торрес получил вторую желтую карточку (за грязный подкат на половине поля соперника).

90 минут матча завершились со счетом 0:0 и судья назначил дополнительное время (в мексиканской лиге нет правила "мяча, забитого на чужом поле").

На 95-й минуте после подачи углового вышедший на замену 19-летний Эдсон Альварес открыл счет 0:1.

На 102-й минуте составы команд стали равными. Рубенс Самбуэса получил вторую желтую карточку.

На 105-й минуте после нарушения у бровки поля возникла массовая потасовка, по итогам которой судья удалил трех футболистов - Хосе Риваса (Тигрес), Паоло Гольца и Вентуру Альварадо (оба - Америка). Причем Альварадо в матче участия не принимал, он выскочил подраться со скамейки запасных. Составы команд остались равными - второй тайм дополнительного времени прошел в формате "девять на девять".

На 119-й минуте Дамм навесил. Хесус Дуэньяс головой отправил мяч в нижний угол 1:1. Футболист пронесся к боковой и оттолкнул полицейского, стоящего у кромки поля.

Героем серии послематчевых пенальти стал голкипер хозяев НауэльИгнасио Гусман, отразивший все три пенальти. Он отбил мяч после ударов Вильяма да Сильвы, Сильвио Ромеро (бывшего нападающего "Ренна") и Хавьера Гуэмеса.

Андре Жиньяк, Жуниньо и Гуидо Писарро пробили точно.