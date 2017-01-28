Сборная Буркина-Фасо победила тунисцев и вышла в полуфинал КАН

Первым полуфиналистом Кубка африканских наций, который проходит в Габоне, стала сборная Буркина-Фасо. Команда сенсационно победила сборную Туниса 2:0.

В первом тайме команды создали множество голевых моментов, но забить не смогли.

На 81-й минуте Бертран Траоре (Челси, на правах аренды играет в Аяксе) отбросил мяч при розыгрыше штрафного. Бывший форвард донецкого "Металлурга" Аристид Бансе (Рига) сильно пробил 1:0.

Через минуту мяч после удара Бансе попал в штангу. На 84-й минуте тунисцы потеряли мяч в атаке. Длинный пас вперед. Приджис Накулма выскочил один на один, обыграл вратаря, вышедшего за пределы штрафной, и метров с 20 пробил по пустым воротам 2:0.