28 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:13 Сборная Буркина-Фасо победила тунисцев и вышла в полуфинал КАН
18:47 Альмог Коэн реализовал пенальти. "Лейпциг" и "Бавария" одолели соперников. "Кельн" забил шесть мячей
18:10 Танцевальные пары: чемпионами Европы стали французы. Израильтяне заняли четвертое место
14:21 Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Хенри Континен и Джон Пирс
13:53 Умер знаменитый форвард "Глазго Рейнджерс", участник чемпионата мира 1958 года
13:16 Юношеский Открытый чемпионат Австралии: в финале израильтянин проиграл венгру
12:02 Серена Уильямс сломала ракетку и победила сестру в финале Открытого чемпионата Австралии
10:51 Открытый чемпионат Тайваня: Юлия Глушко победила в первом матче квалификации
10:34 В сентябре 2017 году в продажу поступит автобиография Марии Шараповой
10:28 Умер первый тренер Лионеля Месси
Спорт

Сборная Буркина-Фасо победила тунисцев и вышла в полуфинал КАН

время публикации: 20:13 | последнее обновление: 20:13 блог версия для печати фото
Сборная Буркина-Фасо победила тунисцев и вышла в полуфинал КАН

Первым полуфиналистом Кубка африканских наций, который проходит в Габоне, стала сборная Буркина-Фасо. Команда сенсационно победила сборную Туниса 2:0.

В первом тайме команды создали множество голевых моментов, но забить не смогли.

На 81-й минуте Бертран Траоре (Челси, на правах аренды играет в Аяксе) отбросил мяч при розыгрыше штрафного. Бывший форвард донецкого "Металлурга" Аристид Бансе (Рига) сильно пробил 1:0.

Через минуту мяч после удара Бансе попал в штангу. На 84-й минуте тунисцы потеряли мяч в атаке. Длинный пас вперед. Приджис Накулма выскочил один на один, обыграл вратаря, вышедшего за пределы штрафной, и метров с 20 пробил по пустым воротам 2:0.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Альмог Коэн реализовал пенальти. "Лейпциг" и "Бавария" одолели соперников. "Кельн" забил шесть мячей
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Умер знаменитый форвард "Глазго Рейнджерс", участник чемпионата мира 1958 года
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Умер первый тренер Лионеля Месси
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Сантос не забил пенальти. "Осасуна" и "Малага" сыграли вничью
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Команда Талеба Таватхи обыграла клуб "Газпрома". Коноплянка вышел на замену
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Гомис забил три мяча и побил рекорд Ибрагимовича
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 января 2017 г.
"Шапекоэнсе" провел первый официальный матч после авиакатастрофы







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 28 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017