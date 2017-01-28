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Спорт

Команда Талеба Таватхи обыграла клуб "Газпрома". Коноплянка вышел на замену

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 09:41 блог версия для печати фото
Команда Талеба Таватхи обыграла клуб "Газпрома". Коноплянка вышел на замену

В стартовом матче 18-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" (Франкфурт) в гостях обыграл "Шальке 04" 1:0. Команда Нико Ковача вышла на третье место.

Израильский защитник гостей Талеб Таватха остался в запасе.

"Шальке-04": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг, Гайс (Авдияй, 53), Горецка, Бенталеб (Коноплянка, 79), Шепф (Калиджури, 66), Бургшталлер

"Айнтрахт": Линднер, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Баркок (Хектор, 85), Хасебе, Маскарель, Гачинович (Тарашай, 90), Майер, Хргота (Сеферович, 62)

Игру активнее начали "кобальтовые", в составе которых выделялся Бургшталлер. Он даже гол забил, но из положения "вне игры".

К середине первого тайма гости выровняли игру и сумели забить. На 33-й минуте Хасебе со стандарта сделал передачу в центр штрафной. Александр Майер пробил в угол 0:1.

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