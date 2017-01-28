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Спорт

Чемпион обыграл гостей из Кирьят-Шмоны: обзор матчей чемпионата Израиля

время публикации: 20:36 | последнее обновление: 20:36 блог версия для печати фото
Чемпион обыграл гостей из Кирьят-Шмоны: обзор матчей чемпионата Израиля

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Израиля по футболу. Беэр-шевский "Апоэль" победил "Ирони" (Кирьят-Шмона) 2:0.

Маккаби (Петах-Тиква) - Бней Йегуда (Тель-Авив) 2:0

На 38-й минуте Михай Роман принял мяч в штрафной и открыл счет 1:0. На 78-й минуте следует навес. Вратарь "оранжевых" грубо ошибся на выходе. 17-летний Манор Соломон отправил мяч в сетку 2:0.

Через 2 минуты хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Наор Песер.

Победа помогла "Маккаби" закрепиться на третьем месте.

Апоэль (Раанана) - Апоэль (Кфар-Саба) 1:0

Победный гол на 63-й минуте забил 20-детний Мухамад Шакер.

Апоэль (Беэр-Шева) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:0

Решающей в матче стала 77-я минута. Вышедший на замену 19-летний нигерийский нападающий гостей Джейкоб Нджоко грубо сыграл и получил вторую желтую карточку. Со штрафного, назначенного за это нарушение, южане и открыли счет. Бузагло навесил. Последовала скидка. Тони Нвакаеме открыл счет 1:0.

На 85-й минуте Нвакаеме сделал пережачу. Бузагло откинул мяч под удар. Мааран Ради пробил 2:0.

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