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Спорт

Альмог Коэн реализовал пенальти. "Лейпциг" и "Бавария" одолели соперников. "Кельн" забил шесть мячей

время публикации: 18:47 | последнее обновление: 18:55 блог версия для печати фото
Альмог Коэн реализовал пенальти. "Лейпциг" и "Бавария" одолели соперников. "Кельн" забил шесть мячей

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Германии. "Ингольштадт" победил "Гамбург" 3:1. "Бавария" и "Лейпциг" одолели соперников со счетом 2:1.

Вольфсбург - Аугсбург 1:2

"Волки", одержавшие три победы подряд, считались фаворитами. Но воплотить предсказания в жизнь не удалось. Открыв счет, хозяева пропустили два мяча, подтвердив, что "Аугсбург" для них - неудобный соперник.

Ингольштадт - Гамбург 3:1

"Черные" победили, но не сумели выбраться из зоны вылета, однако смогли подобраться к самому ее краю - отставание от "Вердера" всего одно очко.

В первом тайме отличились Паскаль Гросс и Маркус Саттнер. На 47-й минуте израильский полузащитник Альмог Коэн реализовал пенальти 3:0.

Гол престижа забил Готоку Сакаи.

Вердер (Бремен) - Бавария (Мюнхен) 1:2

Дармштадт - Кельн 1:6

"Козлы" разгромили безнадежного аутсайдера и приблизились к зоне еврокубков.

Лейпциг - Хоффенхайм 2:1

Гости открыли счет на 18-й минуте. Отличился 20-летний Надим Амири.

На 33-й минуте 20-летний Тимо Вернер сравнял счет.

На 60-й минуте гости остались в меньшинстве. Был удален бывший нападающий "Баварии" Сандро Вагнер.

На 77-й минуте Марсель Забитцер забил победный гол 2:1.

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