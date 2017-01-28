Альмог Коэн реализовал пенальти. "Лейпциг" и "Бавария" одолели соперников. "Кельн" забил шесть мячей

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Германии. "Ингольштадт" победил "Гамбург" 3:1. "Бавария" и "Лейпциг" одолели соперников со счетом 2:1.
Вольфсбург - Аугсбург 1:2
"Волки", одержавшие три победы подряд, считались фаворитами. Но воплотить предсказания в жизнь не удалось. Открыв счет, хозяева пропустили два мяча, подтвердив, что "Аугсбург" для них - неудобный соперник.
Ингольштадт - Гамбург 3:1
"Черные" победили, но не сумели выбраться из зоны вылета, однако смогли подобраться к самому ее краю - отставание от "Вердера" всего одно очко.
В первом тайме отличились Паскаль Гросс и Маркус Саттнер. На 47-й минуте израильский полузащитник Альмог Коэн реализовал пенальти 3:0.
Гол престижа забил Готоку Сакаи.
Вердер (Бремен) - Бавария (Мюнхен) 1:2
Дармштадт - Кельн 1:6
"Козлы" разгромили безнадежного аутсайдера и приблизились к зоне еврокубков.
Лейпциг - Хоффенхайм 2:1
Гости открыли счет на 18-й минуте. Отличился 20-летний Надим Амири.
На 33-й минуте 20-летний Тимо Вернер сравнял счет.
На 60-й минуте гости остались в меньшинстве. Был удален бывший нападающий "Баварии" Сандро Вагнер.
На 77-й минуте Марсель Забитцер забил победный гол 2:1.