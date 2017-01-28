Гомис забил три мяча и побил рекорд Ибрагимовича

В матче 22-го тура чемпионата Франции "Марсель" разгромил "Монпелье" 5:1. Три мяча в ворота Лорана Пьоннье забил Бафетемби Гомис.

Форвард "Марселя" стал лучшим бомбардиром Дивизиона 1 среди действующих игроков. Он забил 115 мячей. На счету Златана Ибрагимовича - 113.

"Марсель": Пеле, Эвра (Дориа, 72), Фанни, Роланду, Сакаи, Венкер, Кабелла, Товен, Лопес (Сансон, 77), Замбо, Гомис (Сарр, 85)

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Руссийон, Реми, Мукьеле (Покорны, 82), Сессеньон, Будебуз, Лан, Скири (Пасси, 81), Мунье (Камара, 82), Иконе

Гомис забил первый, второй и четвертый голы. По разу отличились Роланду и Флориан Товен.

Гол в ворота хозяев забил Риад Будебуз.

На 87-й минуте гости остались в меньшинстве - за нарушение в своей штрафной был удален Вилиам Реми.