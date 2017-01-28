Фигурное катание: Евгения Медведева стала чемпионкой Европы и рекордсменкой мира

В Остраве продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Чемпионкой в одиночном разряде стала россиянка Евгения Медведева.

Она установила два мировых рекорда: по оценке за произвольную программу (150.79) и по сумме двух программ (229.71).

В произвольной программе Евгения улучшила собственный рекорд, установленный на прошлом чемпионате мира. В сумме россиянка побила рекорд кореянке Юна Ким, установленный в 2010 году на Олимпиаде (228.56).

Второе место заняла россиянка Анна Погорилая (211.39), третье - итальянка Каролин Костнер (210.52).