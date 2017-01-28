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Спорт

Сантос не забил пенальти. "Осасуна" и "Малага" сыграли вничью

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 10:15 блог версия для печати фото
Сантос не забил пенальти. "Осасуна" и "Малага" сыграли вничью

В первом матче 20-го тура чемпионата Испании "Осасуна" и "Малага" сыграли вничью 1:1. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Команда из Памплоны одержала всего одну победу в этом сезоне.

"Осасуна": Марио Фернандес, Унаи Гарсия, Карлос Клерк, Давид Гарсия, Ойер, Торрес (Де лас Куэвас, 76), Чаушич, Беренгер, Иманол Гарсия, Риера (Кодро, 46), Леон (Хайме Ромеро, 83)

"Малага": Камени, Демикелис, Росалес, Эрнандес, Кастро, Камачо, Ресио (Шарлес, 46), Хуан Карлос, Аньор (Кеко, 55), Пабло Форнальс, Сантос (Онтиверос, 79)

На 19-й минуте гости могли открыть счет, но не реализовали пенальти. Марио Фернандес парировал мяч после удара Микаэля Сантоса.

На 76-й минуте Горан Чаушич принял мяч в центре штрафной и точно пробил 1:0.

Через 3 минуты Марио Фернандес ошибся на выходе. Игнасио Камачо головой переправил мяч в ворота 1:1.

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