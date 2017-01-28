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Спорт

Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Хенри Континен и Джон Пирс

время публикации: 14:21 | последнее обновление: 14:21 блог версия для печати фото
Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Хенри Континен и Джон Пирс

Победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс.

В финале они обыграли бывшую сильнейшую пару мира - братьев Брайан 7:5, 7:5.

Хенри Континен - победитель юниорского Открытого чемпионата Франции 2008 года, победитель Уимблдона 2016 года в миксте. В парном разряде он раньше в финалах турниров "Большого шлема" не играл. Вместе с Джоном Пирсом он выиграл итоговый турнир АТР в прошлом сезоне.

Джон Пирс вместе с Джейми Марреем выходил в финалы Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2015 году.

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