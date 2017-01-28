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Спорт

Юношеский Открытый чемпионат Австралии: в финале израильтянин проиграл венгру

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:16 блог версия для печати фото
Жомбор Пирош

Победителем юношеского Открытого чемпионата Австралии стал венгерский теннисист Жомбор Пирош.

В финале он обыграл израильтянина Ишая Олиэля 4:6, 6:4, 6:3.

Финальный матч продолжался около двух часов.

Ишай Олиэль, которому 5 января исполнилось 17 лет, занимает 934 место в рейтинге АТР (личный рекорд - 912-е место). Выход в финал юниорского турнира "Большого шлема" - пока его лучшее достижении в одиночном разряде. В 2016 году он стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

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