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Спорт

Серена Уильямс сломала ракетку и победила сестру в финале Открытого чемпионата Австралии

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:16 блог версия для печати фото
Серена Уильямс сломала ракетку и победила сестру в финале Открытого чемпионата Австралии

В финале Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс в упорной борьбе одолела Винус Уильямс 6:4, 6:4. Она в седьмой раз стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Это 23-я победа Сирены в турнирах "Большого шлема" (в одиночном разряде) (это новый рекорд - Штеффи Граф побеждала 22 раза), и 72-я - в турнирах Женской теннисной ассоциации.

Серена Уильямс благодаря этой победе вернет лидерство в рейтинге WTA.

Матч получился напряженным. В третьем гейме первого сета, проиграв мяч, Серена сломала ракетку, ударив ей о покрытие корта.

Последний раз сестры встречались в финале турнира "Большого шлема" в 2009 году. Победительницей Уимблдона стала Серена.

Винус последний раз побеждала в мейджоре в 2008 году - она стала триумфатором Уимблдона.

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