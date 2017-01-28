Умер знаменитый форвард "Глазго Рейнджерс", участник чемпионата мира 1958 года

27 января на 88-м году жизни скончался знаменитый нападающий "Глазго Рейнджерс" и сборной Северной Ирландии Билли Симпсон, сообщает Daily Record.

Он выступал за клуб из столицы Шотландии в 1950-59 годах. Забил 163 гола (в том числе, 112 в матчах чемпионата Шотландии).

В 1957 году он забил в матче против "Хартса" и помог "Глазго Рейнджерс" стать чемпионом Шотландии.

Также Билли Симпсон играл за клубы "Линфилд", "Стирлинг Альбион", "Патрик Тистл", "Оксфорд Юнайтед".

В 1951-58 годах Билли Симпсон выступал за сборную Северной Ирландии, в 12 матчах забил 5 голов. Он участник чемпионата мира 1958 года (во всех пяти матчах остался в запасе).