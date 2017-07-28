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Спорт

Погиб российский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Сергей Петросян

время публикации: 02:27 | последнее обновление: 02:30 блог версия для печати фото
Погиб российский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Сергей Петросян

Российский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Сергей Петросян погиб в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил мэр города Иван Федоровский на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю, тело мужчины было обнаружено в реке под Горячим Ключом 24 июля. Родственники опознали в погибшем Сергея Петросяна.

"Проводится доследственная проверка, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", – отметил сотрудник пресс-службы СК.

Сергей Петросян родился 7 июня 1988 года. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. В 2005 году – чемпион Европы среди юношей, в 2006 году – серебряный призер чемпионата мира среди юниоров.

В 2007 году Петросян вошел в состав сборной России. В том же году одержал победу на чемпионате Европы в Страсбурге, а годом позже – на чемпионате Европы в Линьяно.

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