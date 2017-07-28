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Лига Европы: "Маккаби" обыграл "Панионис", "Бней-Йегуда" не устоял перед "Зенитом"

время публикации: 09:58 | последнее обновление: 09:58 блог версия для печати фото
Лига Европы: "Маккаби" обыграл "Панионис", "Бней-Йегуда" не устоял перед "Зенитом"

Вечером в четверг, 27 июля, состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы. Тель-авивские клубы "Маккаби" и "Бней Йегуда" проводили первый матч дома.

Обладатель кубка Израиля "Бней Йегуда", несмотря на отчаянное сопротивление, уступил санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 0:2.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако во втором Доменико Кришито (57) и Александр Кокорин (90) забили по голу. У израильской команды следует отметить литовского вратаря Эмилиуса Зубаса, несколько раз спасавшего свой клуб.

Тель-авивский "Маккаби" обыграл греческий "Панионис" со счетом 1:0, не показав выдающейся игры. Единственный мяч на счету Видара Кьяртанссона, сумевшего на 85-й минуте распечатать ворота греков.

Ответные матчи раунда состоятся 3 августа.

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