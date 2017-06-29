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Историческая замена. Перекладина на 119-й минуте. Бенефис Браво. Чилийцы вышли в финал

время публикации: 28 июня 2017 г., 23:41 | последнее обновление: 28 июня 2017 г., 23:55 блог версия для печати фото
Браво отразил все пенальти
Чилийцы победили сборную Португалии

В первом полуфинале Кубка конфедераций чилийцы в серии послематчевых пенальти победили португальцев 3:0. В основное и дополнительное время соперники голов не забили.

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Бруну Алвеш, Жозе Фонти, Элизеу, Бернарду Силва (Куарежма, 83), Виллиам Карвалью, Адриэн Силва (Жоау Моутинью, 102), Андре Гомиш (Мартинш, 116), Андре Силва (Нани, 76), Криштиану Роналду

Чили: Браво, Исла (Фуэнсалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Марсело Диас, Видаль, Эрнандес (Сильва, 112), Санчес, Варгас (Родригес, 86)

Команды действовали с оглядкой на оборону, поэтому опасных моментов было совсем немного.

В матче произошло историческое событие. Португальцы стали первыми, кто провели четвертую замену в дополнительное время официального матча. На 116-й минуте Желсон Мартинш заменил Андре Гомиша.

На 7-й минуте Варгас вышел один на один. Вратарь мяч отразил. На 29-й минуте Видаль не сумел пробить. Мяч отлетел К Арангису. Тому никто не мешал, но он пробил неточно. На 53-й минуте Видаль бьет головой - мяч пролетел мимо. Через 4 минуты Варгас пробил через себя. Патрисиу выручил.

На 93-й минуте Андре Гомиш пробил с линии вратарской - чуть выше.

На 119-й минуте португальцев спасло чудо. Мяч после удара Видаля попал в штангу. Санчес добивает - мяч попал в перекладину.

В серии послематчевых пенальти Кладуио Браво отразил все удары. а чилийцы трижды пробили точно. Пенальти не забили Куарежма, Моутинью и Нани.

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