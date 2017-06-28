Баскетболист сборной Ливана, выступавший за израильские клубы, объявил о завершении карьеры

Мощный форвард/ центровой сборной Ливана Сэм Хоскин объявил о завершении карьеры игрока, сообщает Sportando.

Он войдет в тренерский штаб китайского клуба "Чжецзян Голден Буллз".

Сэм Хоскин не был выбран на драфте 2003 года и начал профессиональную карьеру в Израиле - в галилейском "Апоэле". Среднестатистические показатели в первом сезоне 21.8 + 9.8 подборов за матч.

В 2010 году он вернулся в Израиль - в "Бней а-Шарон".

Центровой играл за клубы "Динамо" (Московская область), "Урал Грейт" (Пермь), "Олимпиакос", "Цибона", "Чжецзян", "Шандари Горган" (Иран), "Шампвилль" (Ливан) (чемпион Ливана 2012 года), "Цзилинь Нортист Тайгерс", "Маринос де Ансоатегу" (Венесуэла), "Замалек" (Египет), "Мальвин" (Уругвай) и "Ланус" (Аргентина).