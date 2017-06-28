СМИ: вратарь сборной Германии вывел команду в финал чемпионата Европы при помощи шпаргалки

Сборная Германии вышла в финал молодежного чемпионата Европы, победи в серии послематчевых пенальти англичан 4:3. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2.

Героем послематчевой серии стал голкипер Юлиан Поллерсбек (в это трансферное окно перешел из Кайзерслаутерна в Гамбург), отразивший два 11-метровых удара.

Сделал он это при помощи шпаргалки, спрятанной в гетры, информирует таблоид The Sun.

Как утверждает издание, в шпаргалке было записано, как пробивают пенальти игроки молодежной сборной Англии.

У немцев пенальти не забил Янник Герхардт (Вольфсбург), у англичан - Кевин Тамораеби Бакумо-Абрахам (Челси, в этом сезоне на правах аренды играл за Бристоль) и Натан Редмонд (Саутгемптон).