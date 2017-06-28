Футболист "Баварии" избил подругу за попытку разместить рекламный пост в его Instagram

Нападающий "Баварии" Кингсли Коман был задержан по подозрению в домашнем насилии, сообщает ESPN.

21-летняя бывшая подруга футболиста заявила, что он избил ее из-за того, что она пыталась разместить рекламное объявление на аакаунте Кингли Комана в Instagram.

Форвард признал свою вину и был отпущен после допроса.

Слушания по делу начнутся в сентябре 2017 года.

Кингсли Коман выступает в "Баварии" с 2015 года. С немецким клубом он дважды становился чемпионом Германии.

Ранее Кингсли Коман выступал в "Пари Сен-Жермен" (двукратный чемпион Франции) и "Ювентусе" (чемпион Италии 2014 года).