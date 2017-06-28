"Бейтар" хочет приобрести бывшего форварда "Эвертона" и "Атлетико"

Столичный "Бейтар" заинтересован в услугах 25-летнего аргентинского нападающего Леандро Диаса, сообщает Sport5.
Руководство израильского клуба направило запрос "Атлетико де Рафаэла", в котором выступает форвард.
Израильтяне готовы платить Леандро Диасу 220 тысяч евро за сезон.
Нападающим также интересуются клубы из Мексики.
Леандро Диас начал профессиональную карьеру в клубе "Ланус". Затем выступал в клубах "Тигре", "Уракан", "Эвертон" (Винья дель Мар, Чили), "Атлетико" (Тукуман), "Феррокарриль Оэсте", "Атлетико" (Сармиенто).