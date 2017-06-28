"Фонтанка": "Зенит" выплатил Мирче Луческу 2.5 миллиона евро

"Зенит" выплатил бывшему главному тренеру клуба Мирче Луческу 2.5 миллиона евро за расторжение контракта, утверждает "Фонтанка".
По данным издания, конфликт с бывшим наставником исчерпан, хотя изначально румынский специалист требовал 4 миллиона евро за расторжение контракта.
Из предыдущего тренерского штаба в "Зените" остались Анатолий Тимощук и тренер вратарей Томаш Рогич.
Мирча Луческу возглавил питерский клуб летом прошлого года. С ним был подписан двухлетний контракт.
Под его руководством "Зенит" завоевал бронзовые медали чемпионата России.
В новом сезоне "Зенит" будет тренировать итальянец Роберто Манчини.