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"Фонтанка": "Зенит" выплатил Мирче Луческу 2.5 миллиона евро

время публикации: 15:15 | последнее обновление: 15:15 блог версия для печати фото
"Фонтанка": "Зенит" выплатил Мирче Луческу 2.5 миллиона евро

"Зенит" выплатил бывшему главному тренеру клуба Мирче Луческу 2.5 миллиона евро за расторжение контракта, утверждает "Фонтанка".

По данным издания, конфликт с бывшим наставником исчерпан, хотя изначально румынский специалист требовал 4 миллиона евро за расторжение контракта.

Из предыдущего тренерского штаба в "Зените" остались Анатолий Тимощук и тренер вратарей Томаш Рогич.

Мирча Луческу возглавил питерский клуб летом прошлого года. С ним был подписан двухлетний контракт.

Под его руководством "Зенит" завоевал бронзовые медали чемпионата России.

В новом сезоне "Зенит" будет тренировать итальянец Роберто Манчини.

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