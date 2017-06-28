Суровые нравы норвежского футбола: только желтая карточка за такое нарушение. Нарушителю и пострадавшему

В матче чемпионата Норвегии, в котором "Тремсе" сыграл вничью 1:1 с "Саннефьорд", произошел необычный эпизод.

На 52-й минуте при счете 1:1 хозяева могли провести весьма перспективную контратаку. Томас Ольсен набирал скорость в центре поля. Игрок гостей По Морер вцепился в его футболку и Ольсен протащил его по траве через половину центрального круга.

Арбитр матча К. Стин удалять испанца не стал, а ограничился желтой карточкой. Предупреждение получил и Ольсен - за споры с судьей.

На 1-й минуте По Морер открыл счет 0:1.

На 32-й минуте исландец Арон Сигурдарсон восстановил равновесие 1:1.

Видео необычного эпизода можно посмотреть на YouTube.