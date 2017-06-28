Омри Альтман переходит из тель-авивского "Апоэля" в "Панатинаикос"

Атакующий полузащитник Омри Альтман в самое ближайшее время может стать игроком афинского "Панатинаикоса", сообщает Sport5.

Некоторые СМИ сообщают, что накануне, 27 июня, подписан трехлетний контракт, но телеканал сообщает, что сделка еще не завершена.

Греки заплатят тель-авивскому "Апоэлю" за переход хавбека 150 тысяч евро.

Омри Альтман - воспитанник тель-авивского "Маккаби". За детские и юношеские команды этого клуба он играл в 2005-11 годах, за основную - в 2013-15.

В 2011-13 годах полузащитник выступал за юношеский состав лондонского "Фулхэма".

С 2015 года Омри Альтман выступает за тель-авивский "Апоэль". Также он на правах аренды играл за "Апоэль" (Петах-Тиква).

Омри Альтман - игрок молодежной сборной Израиля. Ранее он выступал за кадетскую, юношескую и юниорскую сборные.