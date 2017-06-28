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Спорт

Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала

время публикации: 16:43 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати фото
Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала

Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной. Ее фото украсит обложку августовского номера журнала Vanity Fair.

Об этом сообщает (а заодно публикует фото обложки ) в своем Instagram Джамиля Ризви.

Напомним, в апреле Серена Уильямс объявила о беременности. Теннисистка сделала перерыв в карьере, заявив, что планирует выступать вновь после рождения ребенка.

В декабре прошлого года Серена объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном.

В 2002-2017 годах младшая из сестер Уильямс семь раз становилась первой ракеткой мира. Она 23 раза побеждала в финалах одиночного разряда турниров "Большого шлема", 14 - парного, 2 - смешанного.

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