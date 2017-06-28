Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала

Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной. Ее фото украсит обложку августовского номера журнала Vanity Fair.

Об этом сообщает (а заодно публикует фото обложки ) в своем Instagram Джамиля Ризви.

Напомним, в апреле Серена Уильямс объявила о беременности. Теннисистка сделала перерыв в карьере, заявив, что планирует выступать вновь после рождения ребенка.

В декабре прошлого года Серена объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном.

В 2002-2017 годах младшая из сестер Уильямс семь раз становилась первой ракеткой мира. Она 23 раза побеждала в финалах одиночного разряда турниров "Большого шлема", 14 - парного, 2 - смешанного.