Вилиам Суареш покинул беэр-шевский "Апоэль"

Руководство беэр-шевского "Апоэля" разрешило бразильскому центральному защитнику Вилиаму Суарешу покинуть клуб по его просьбе, сообщает телеканал Sport5.

Бразилец выступал за "Апоэль" с 2010 года (с небольшим перерывом), а в чемпионате Израиля - с 2007 года.

Вильям Суареш - двукратный чемпион Израиля.

Защитник выступал за клубы "Сан-Жозе", "Брага", "Академика", "Фатима" (Португалия), "Жиль Висенте", "А-Коах" (Рамат-Ган), "Апоэль" (Рамат-Ган), "Стандард" (Льеж).

Ожидается, что чемпион Израиля в это трансферное окно постарается приобрести иностранного нападающего.