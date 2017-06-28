28 июня 2017 г.
последняя новость: 14:48
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
Самые влиятельные люди
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:33 Вилиам Суареш покинул беэр-шевский "Апоэль"
11:48 Футболист "Баварии" избил подругу за попытку разместить рекламный пост в его Instagram
11:10 На 52-м году жизни скончался известный бейсболист
07:28 Баскетболист сборной Ливана, выступавший за израильские клубы, объявил о завершении карьеры
00:08 Сауль вывел сборную Испании в финал чемпионата Европы
23:09 Результаты матчей Лиги чемпионов
21:58 А побеждают всегда немцы: сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы, победив в серии пенальти англичан
21:42 Йони Эрлих победил в Турции. Эдан Лешем проиграл в Милане
21:27 Паоло Мальдини начал теннисную карьеру в день 49-летия с разгромного поражения
21:01 Завершился первый матч Лиги чемпионов нового сезона
Спорт

Вилиам Суареш покинул беэр-шевский "Апоэль"

время публикации: 14:33 | последнее обновление: 14:33 блог версия для печати фото
Вилиам Суареш покинул беэр-шевский "Апоэль"

Руководство беэр-шевского "Апоэля" разрешило бразильскому центральному защитнику Вилиаму Суарешу покинуть клуб по его просьбе, сообщает телеканал Sport5.

Бразилец выступал за "Апоэль" с 2010 года (с небольшим перерывом), а в чемпионате Израиля - с 2007 года.

Вильям Суареш - двукратный чемпион Израиля.

Защитник выступал за клубы "Сан-Жозе", "Брага", "Академика", "Фатима" (Португалия), "Жиль Висенте", "А-Коах" (Рамат-Ган), "Апоэль" (Рамат-Ган), "Стандард" (Льеж).

Ожидается, что чемпион Израиля в это трансферное окно постарается приобрести иностранного нападающего.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 июня 2017 г.
Футболист "Баварии" избил подругу за попытку разместить рекламный пост в его Instagram
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 июня 2017 г.
Сауль вывел сборную Испании в финал чемпионата Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 июня 2017 г.
Результаты матчей Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 июня 2017 г.
А побеждают всегда немцы: сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы, победив в серии пенальти англичан
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 июня 2017 г.
Завершился первый матч Лиги чемпионов нового сезона
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 июня 2017 г.
Австралийцы удивили чилийцев, но выбыли из борьбы
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 июня 2017 г.
Первое в истории удаление при помощи видеоповтора. Немцы победили сборную Камеруна







  Rating@Mail.ru  
Среда, 28 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017