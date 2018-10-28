В Абу-Даби прозвучал гимн Израиля в честь дзюдоиста Саги Муки

В Абу-Даби проходит турнир серии "Большой шлем", в котором принимают участие израильские дзюдоисты. Накануне сборная Израиля завоевала три бронзовых медали.

Саги Муки (весовая категория до 81 кг) стал победителем турнира, в финале победив бельгийца Матиаса Кассе.

В предварительном раунде израильтянин победил черногорца Срджана Мрвальевича и американца Артура Райта. В полуфинале он победил голландца Франка де Вита.

Саги Муки - чемпион первых Европейских игр, чемпион Европы 2018 года.

На данный момент (после двух из трех дней турнира), сборная Израиля, завоевавшая золотую и три бронзовые медали, занимает третье место в общем зачете.

Лидируют грузины, завоевавшие три золотые медали. На втором месте сборная Косово (1 золотая, 3 серебряные медали).

Турнир в Абу-Даби входит в элитную серию IJF World Judo Tour.

В Абу-Даби вместе с израильскими спортсменами приехала министр культуры и спорта Мири Регев. Около полудня, 28 октября, она написала в своем Facebook, что для нее большая часть представлять государство Израиль в Абу-Даби. "Мы будем держать пальцы и надеяться, что мы выиграем "золото" и услышим гимн "Атиква" над стадионом".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Мири Регев не смогла сдержать слез, когда в честь Саги Муки прозвучал гимн Израиля.

השרה מירי רגב הזילה דמעה בזמן השמעת "התקווה" לאחר זכיית הג'ודאי שגיא מוקי במדליית הזהב: "זה חלום שהתגשם. שנתיים ניהלנו שיחות כדי להגיע לרגע הזה והיה קשה לעצור את הדמעות. שגיא הפגין עליונות כל התחרות והביא גאווה למדינה שלמה" (צילום: משרד התרבות והספורט) @lianwildau pic.twitter.com/j5rz77haXw — כאן חדשות (@kann_news) 28 октября 2018 г.





