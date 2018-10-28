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Спорт

В Абу-Даби прозвучал гимн Израиля в честь дзюдоиста Саги Муки

время публикации: 16:34 | последнее обновление: 18:15 блог версия для печати фото
Абу-Даби: Саги Муки в финале победил бельгийца
Саги Муки
Саги Муки

В Абу-Даби проходит турнир серии "Большой шлем", в котором принимают участие израильские дзюдоисты. Накануне сборная Израиля завоевала три бронзовых медали.

Саги Муки (весовая категория до 81 кг) стал победителем турнира, в финале победив бельгийца Матиаса Кассе.

В предварительном раунде израильтянин победил черногорца Срджана Мрвальевича и американца Артура Райта. В полуфинале он победил голландца Франка де Вита.

Саги Муки - чемпион первых Европейских игр, чемпион Европы 2018 года.

На данный момент (после двух из трех дней турнира), сборная Израиля, завоевавшая золотую и три бронзовые медали, занимает третье место в общем зачете.

Лидируют грузины, завоевавшие три золотые медали. На втором месте сборная Косово (1 золотая, 3 серебряные медали).

Турнир в Абу-Даби входит в элитную серию IJF World Judo Tour.

В Абу-Даби вместе с израильскими спортсменами приехала министр культуры и спорта Мири Регев. Около полудня, 28 октября, она написала в своем Facebook, что для нее большая часть представлять государство Израиль в Абу-Даби. "Мы будем держать пальцы и надеяться, что мы выиграем "золото" и услышим гимн "Атиква" над стадионом".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Мири Регев не смогла сдержать слез, когда в честь Саги Муки прозвучал гимн Израиля.



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