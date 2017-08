Мария Шарапова выбила с US Open претендентку на теннисный трон

Россиянка Мария Шарапова триумфально стартовала на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке, выбив из борьбы в матче первого раунда вторую ракетку мира румынку Симону Халеп, сообщает NEWSru.com.

Шарапова, занимающая 146-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации и получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), за 2 часа 42 минуты победила претендентку на теннисный трон - 6:4, 4:6, 6:3. Счет личных встреч теннисисток стал 7-0 в пользу Марии.

В конце почти трехчасового матча девушка в маленьком черном платье с недоверием опустилась на колени, на ее глазах выступили слезы.

'Maria Sharapova is back in the BIG time'



What a match! ???????????? pic.twitter.com/Wl5yNxpv7o