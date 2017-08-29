Мария Шарапова выбила с US Open претендентку на теннисный трон

Россиянка Мария Шарапова триумфально стартовала на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке, выбив из борьбы в матче первого раунда вторую ракетку мира румынку Симону Халеп, сообщает NEWSru.com.

Шарапова, занимающая 146-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации и получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), за 2 часа 42 минуты победила претендентку на теннисный трон - 6:4, 4:6, 6:3. Счет личных встреч теннисисток стал 7-0 в пользу Марии.

В конце почти трехчасового матча девушка в маленьком черном платье с недоверием опустилась на колени, на ее глазах выступили слезы.

'Maria Sharapova is back in the BIG time'



What a match! ???????????? pic.twitter.com/Wl5yNxpv7o — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 29 августа 2017 г.

"Иногда мы задаемся вопросом, ради чего мы делаем свою работу. И такие моменты отвечают на этот вопрос", - цитирует победительницу пресс-служба турнира .

Во втором раунде Открытого чемпионата США 30-летняя россиянка, которая ни разу не оступалась в первом раунде US Open, сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.

Для Шараповой, отбывшей дисквалификацию за употребление мельдония, этот матч стал первым на турнирах Большого шлема за 19 месяцев. Ранее в этом сезоне она из-за травмы она пропустила Уимблдон, а на Roland Garros не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков.

Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014) и Уимблдонский турнир (2004).