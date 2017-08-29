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Спорт

Чемпионат мира по дзюдо: израильтянин Таль Фликер победил катарца

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 13:25 блог версия для печати фото
Чемпионат мира по дзюдо: израильтянин Таль Фликер победил катарца

Во вторник, 29 августа, на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Будапеште, состоялись схватки среди спортсменов-мужчин в весовой категории до 66 кг.

Израильский дзюдоист Таль Фликер вышел на татами против катарца Аюба аль-Идриси и одержал победу. Перед этим Фликер выиграл у кубинца Осниела Солиса.

Перед схваткой с аль-Идриси возникла пауза, было неясно согласится ли катарский дзюдоист бороться с израильтянином.

Всего сборную Израиля на ЧМ по дзюдо представляют 12 спортсменов, у нескольких из них есть реальные шансы на медали.

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