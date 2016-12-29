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Часы тренеров Премьер-лиги: самые дорогие - у наставника "Бернли"

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
Часы тренеров Премьер-лиги: самые дорогие - у наставника "Бернли"

Британское издание Daily Mail составило необычный рейтинг тренеров команд Премьер-лиги. Наставников оценивали не по спортивным достижениям или величине зарплаты, а по стоимости их часов.

1. Шон Дайч (Бернли) - 45 тысяч фунтов

2. Рональд Куман (Эвертон) - 35850

3. Дэвид Мойес (Сандерленд) - 38000

4. Сэм Аллардайс (Кристал Пэлас) - 27700

5. Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед) - 25000

6. Тони Пьюлис (Вест Бромвич) - 15950

7-8. Антонио Конте (Чейлси), Айтор Каранка (Мидлсборо) - по 10000

9. Майкл Фелан (Халл-Сити) - 8900

10-11. Майрисио Почеттино (Тоттенхэм), Арсен Венгер (Арсенал) - по 8350

12. Клод Пюэль (Саутгемптон) - 7900

13. Славен Билич (Вест Хэм) - 6000

14-16. Юрген Клопп (Ливерпуль), Уолтер Маццарри (Уотфорд), Клаудио Раньери (Лестер) - по 4000

17. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) - 1900

18. Эдди Хоу (Борнмут) - 399

19. Марк Хьюз (Стоук-Сити) - 339

20. Боб Бредли )бывший тренер Суонси, уволен несколько дней назад) - 40

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