Часы тренеров Премьер-лиги: самые дорогие - у наставника "Бернли"

Британское издание Daily Mail составило необычный рейтинг тренеров команд Премьер-лиги. Наставников оценивали не по спортивным достижениям или величине зарплаты, а по стоимости их часов.
1. Шон Дайч (Бернли) - 45 тысяч фунтов
2. Рональд Куман (Эвертон) - 35850
3. Дэвид Мойес (Сандерленд) - 38000
4. Сэм Аллардайс (Кристал Пэлас) - 27700
5. Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед) - 25000
6. Тони Пьюлис (Вест Бромвич) - 15950
7-8. Антонио Конте (Чейлси), Айтор Каранка (Мидлсборо) - по 10000
9. Майкл Фелан (Халл-Сити) - 8900
10-11. Майрисио Почеттино (Тоттенхэм), Арсен Венгер (Арсенал) - по 8350
12. Клод Пюэль (Саутгемптон) - 7900
13. Славен Билич (Вест Хэм) - 6000
14-16. Юрген Клопп (Ливерпуль), Уолтер Маццарри (Уотфорд), Клаудио Раньери (Лестер) - по 4000
17. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) - 1900
18. Эдди Хоу (Борнмут) - 399
19. Марк Хьюз (Стоук-Сити) - 339
20. Боб Бредли )бывший тренер Суонси, уволен несколько дней назад) - 40