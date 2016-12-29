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Спорт

"Бней Герцлия" разгромил столичный "Апоэль": обзор матчей

время публикации: 11:26 | последнее обновление: 11:26 блог версия для печати фото
"Бней Герцлия" разгромил столичный "Апоэль": обзор матчей

Состоялись матчи 12-го тура чемпионата Израиля по баскетболу. Галилейский "Апоэль" уступил одноклубникам из Холона 93:100. "Бней Герцлия" разгромил столичный "Апоэль" 94:73.

Апоэль (Верхняя Галилея) - Апоэль (Холон) 93:100

Все завершилось во второй четверти, которую гости выиграли 30:16. После 20 минут 53:37.

Лидеры гостей Халиф Уайетт и Джеймс Белл набрали 60 (31 + 29) очков.

Победа вывела команду из Холона на второе место.

Бней Герцлия - Апоэль (Иерусалим) 94:73

Хозяева наращивали преимущество постепенно. После 10 минут 21:20, 20 - 49:40, 30 - 68:57.

Амаре Студемайр стал самым результативным игроком встречи - 20 + 4 подбора.

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