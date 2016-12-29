Боксер года: Василий Ломаченко. Прорыв года: боец, выбивший легенду за пределы ринга

Авторитетный боксерский сайт fightnews.com подвел итоги 2016 года. Лучшим боксером признан украинец Василий Ломаченко.

В июне он завоевал звание чемпиона мира в первом легком весе по версии WBO. Украинец нокаутировал Романа Мартинеса и установил мировой рекорд - стал чемпионом мира в двух весовых категориях, проведя всего семь боев на профессиональном ринге.

В ноябре Ломаченко успешно защитил титул, победив Николаса Уолтерса.

Прорывом года признан Джо Смит-младший, выбивший с ринга легендарного Бернарда Хопкинса.