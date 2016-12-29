29 декабря 2016 г.
последняя новость: 14:56
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:29 Боксер года: Василий Ломаченко. Прорыв года: боец, выбивший легенду за пределы ринга
11:26 "Бней Герцлия" разгромил столичный "Апоэль": обзор матчей
10:55 В матче чемпионата Китая бывший подопечный Дэвида Блатта набрал 74 очка
10:19 "Тоттенхэм" в гостях разгромил "святых". Кейн не реализовал пенальти
09:51 Эрик Святченко забил. Нир Битон остался в запасе. "Селтик" победил
09:02 Обладателем Кубка Тото стал чемпион Израиля
08:35 Состав участников Гран-при ФИДЕ 2017 года. Израильтян в списке нет
07:52 Карлос Тевес продолжит карьеру в Китае. Он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
07:10 Одна из самых красивых теннисисток мира объявила о завершении карьеры
06:58 Чемпионат мира по быстрым шахматам: победил украинец, россиянин на втором месте, Магнус Карлсен - на третьем
Спорт

Боксер года: Василий Ломаченко. Прорыв года: боец, выбивший легенду за пределы ринга

время публикации: 13:29 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Василий Ломаченко
Прорыв года: боец, выбивший легенду за пределы ринга

Авторитетный боксерский сайт fightnews.com подвел итоги 2016 года. Лучшим боксером признан украинец Василий Ломаченко.

В июне он завоевал звание чемпиона мира в первом легком весе по версии WBO. Украинец нокаутировал Романа Мартинеса и установил мировой рекорд - стал чемпионом мира в двух весовых категориях, проведя всего семь боев на профессиональном ринге.

В ноябре Ломаченко успешно защитил титул, победив Николаса Уолтерса.

Прорывом года признан Джо Смит-младший, выбивший с ринга легендарного Бернарда Хопкинса.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 декабря 2016 г.
На заправке неизвестный избил бывшего чемпиона мира по боксу
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2016 г.
В Каунасе убит известный литовский боец ММА
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2016 г.
Артур Бетербиев завоевал пояс WBC Silver, нокаутировав Исидро Прието
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2016 г.
Команда Александра Поветкина потребовала вскрытия допинг-пробы В
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2016 г.
Экс-чемпион мира по боксу ранил брата и подрался с полицейскими
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2016 г.
Владимир Кличко встретился с самой возрастной своей болельщицей
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2016 г.
Последний бой легенды: Бернард Хопкинс завершил карьеру, вылетев с ринга







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 29 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016