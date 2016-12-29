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Спорт

Обладателем Кубка Тото стал чемпион Израиля

время публикации: 09:02 | последнее обновление: 09:02 блог версия для печати фото
Обладателем Кубка Тото стал чемпион Израиля

Обладателем Кубка Тото стал беэр-шевский "Апоэль". В финале чемпион Израиля разгромил "Ирони" (Кирьят-Шмона) 4:1.

Матч прошел в Нетании.

Уже в первые 10 минут команды создали несколько опасных моментов. Первый голевой момент создали южане на 17-й минуте. Мааран Ради отлично исполнил штрафной. Вратарь отразил мяч, летевший в "девятку". На 18-й минуте Бен Саар забил, но сделал это из положения "вне игры".

На 34-й минуте Бен Саар реализовал пенальти 1:0. Через две минуты Бен Саар вышел один на один и удвоил преимущество "Апоэля" 2:0.

На 70-й минуте следует прострел. Бен Турджеман с линии вратарской срезал мяч в свои ворота 2:1.

На 73-й минуте Мааран Ради мощно пробил из-за пределов штрафной 3:1. На 90-й минуте навес в центр штрафной. Барда пробил головой 4:1.

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