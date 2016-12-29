Состав участников Гран-при ФИДЕ 2017 года. Израильтян в списке нет

На сайте ФИДЕ опубликован расширенный список участников Гран-при ФИДЕ 2017 года. Этапы турнира пройдут в Шардже, Москве, Женеве и Пальма-де-Майорка.
Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш Гири (Нидерланды), Павел Эльянов (Украина), Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со (все - США), Вишванатан Ананд (Индия), Веселин Топалов (Болгария), Левон Аронян (Армения), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Сергей Карякин, Петр Свидлер, Владимир Крамник, Евгений Томашевский (все - Россия).