29 декабря 2016 г.
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Спорт

Состав участников Гран-при ФИДЕ 2017 года. Израильтян в списке нет

время публикации: 08:35 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
Состав участников Гран-при ФИДЕ 2017 года. Израильтян в списке нет

На сайте ФИДЕ опубликован расширенный список участников Гран-при ФИДЕ 2017 года. Этапы турнира пройдут в Шардже, Москве, Женеве и Пальма-де-Майорка.

Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш Гири (Нидерланды), Павел Эльянов (Украина), Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со (все - США), Вишванатан Ананд (Индия), Веселин Топалов (Болгария), Левон Аронян (Армения), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Сергей Карякин, Петр Свидлер, Владимир Крамник, Евгений Томашевский (все - Россия).

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