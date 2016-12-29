В матче чемпионата Китая бывший подопечный Дэвида Блатта набрал 74 очка

Американский защитник "Цзяньсу Монки Кинг" Джаред Каннингем набрал 74 очка в матче чемпионата Китая против "Фуцзянь Сюнсин".

Его команда проиграла 129:148.

Джаред Каннингем 7 трехочковых, 15 двухочковых и 23 штрафных броска.

25-летний защитник имеет опыт выступления в НБА - он защищал цвета клубов "Даллас Мэверикс", "Атланта Хоукс", Сакраменто Кингз", "Лос-Анджелес Клипперс" и "Кливленд Кавальерз" (когда командой руководил Дэвид Блатт). В НБА Джаред сыграл 80 матчей - в среднем проводил на площадке 6.9 минут, за которые набирал 2.3 очка.