29 декабря 2016 г.
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Спорт

"Тоттенхэм" в гостях разгромил "святых". Кейн не реализовал пенальти

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
"Тоттенхэм" в гостях разгромил "святых". Кейн не реализовал пенальти

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" в гостях разгромил "Саутгемптон" 4:1. Счет мог бы быть крупнее, но Кейн не реализовал пенальти.

"Шпоры" занимают пятое место, отставая от лидирующего "Челси" на 10 очков.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Жозе Фонти, Дэйвис (Тадич, 72), Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Буфаль (Хейбьерг, 72), Родригес (Лонг, 72)

"Тоттенхэм": Льорис, Фертонген, Уокер, Роуз, Дембеле (Уинкс, 82), Сиссоко (Сон Хын Мин, 74), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли, Кейн (Янссен, 89)

Встреча началась ошеломляюще для гостей. На второй минуте Уорд-Проуз навесил со штрафного. Ван Дейк метров с 8 пробил головой 1:0.

На 19-й минуте Сиссоко навесил. мяч угодил в спину Редмонда и отлетел к Алли. Тот нанес удар головой. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:1.

На 51-й минуте после углового Кейн вывел гостей вперед 1:2.

На 57-й минуте Алли выходил один на один. Ричмонд задержал его руками. Удаление и пенальти, который не реализовал Кейн. Мяч прошел намного выше ворот.

На 72-й минуте "шпоры" едва не увеличили разрыв. Мяч после сильнейшего удара Эриксена сотряс перекладину.

На 85-й минуте Сон Хын Мин вышел один на один 1:3. Через 2 минуты Алли нанес красивый обводящий удар в дальний угол 1:4.

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