Необычное достижение: форвард "тигров" не забил два пенальти в течение одной минуты

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Фулхэм" (ныне середняк Чемпионшипа) разгромил одного из аутсайдеров Премьер-лиги "Халл-Сити" 4:1.

Внимание многих болельщиков привлекла 87-я минута матча, в течение которой уругвайский форвард "тигров" Абель Эрнандес дважды не реализовал пенальти. Голкипер "дачников" Маркус Бертинелли парировал мяч после удара Эрнандеса. Форвард успел к мячу, вратарь его сбил. Вратарь и во второй раз отразил пенальти. В тот момент счет был 4:1.

Счет на 17-й минуте открыл Оматсон Алуко, игравший за "тигров" в 2012-16 годах.

На 49-й минуте бывший полузащитник "Порту" и "Црвены звезды" Эвандру сравнял счет 1:1.

Затем отличились Крис Мартин, 16-летний Райан Сессеньон и Стефан Йоханссен.

Видео необычных эпизодов можно посмотреть на твиттере Роберта Блащака.