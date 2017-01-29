29 января 2017 г.
последняя новость: 18:26
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:44 Необычное достижение: форвард "тигров" не забил два пенальти в течение одной минуты
16:55 Боец ММА арестован по подозрению в двойном убийстве
15:32 Сенсация Примеро: "Барселона" едва не проиграла в Севилье
14:19 Финал "старой школы": Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля
12:12 В "мексиканском бою" в Калифорнии Берчельт нокаутировал "Бандита" Варгаса
11:47 Санта-Крус вернул звание "суперчемпиона". Украинец нокаутировал соперника
09:57 На 44-м году жизни скончалась известная российская футболистка
09:29 Открытый чемпионат Австралии: в миксте победили американка и колумбиец
08:46 Чемпионат Израиля: "Бейтар" не смог обыграть "Ашдод"
08:16 "Львиная битва" КАН: камерунцы в серии пенальти победили сборную Сенегала
Спорт

Необычное достижение: форвард "тигров" не забил два пенальти в течение одной минуты

время публикации: 17:44 | последнее обновление: 17:44 блог версия для печати фото
Голкипер "дачников" Маркус Бертинелли парировал мяч после удара Эрнандеса. Форвард успел к мячу, вратарь его сбил

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Фулхэм" (ныне середняк Чемпионшипа) разгромил одного из аутсайдеров Премьер-лиги "Халл-Сити" 4:1.

Внимание многих болельщиков привлекла 87-я минута матча, в течение которой уругвайский форвард "тигров" Абель Эрнандес дважды не реализовал пенальти. Голкипер "дачников" Маркус Бертинелли парировал мяч после удара Эрнандеса. Форвард успел к мячу, вратарь его сбил. Вратарь и во второй раз отразил пенальти. В тот момент счет был 4:1.

Счет на 17-й минуте открыл Оматсон Алуко, игравший за "тигров" в 2012-16 годах.

На 49-й минуте бывший полузащитник "Порту" и "Црвены звезды" Эвандру сравнял счет 1:1.

Затем отличились Крис Мартин, 16-летний Райан Сессеньон и Стефан Йоханссен.

Видео необычных эпизодов можно посмотреть на твиттере Роберта Блащака.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 января 2017 г.
Сенсация Примеро: "Барселона" едва не проиграла в Севилье
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 января 2017 г.
На 44-м году жизни скончалась известная российская футболистка
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 января 2017 г.
Чемпионат Израиля: "Бейтар" не смог обыграть "Ашдод"
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 января 2017 г.
"Львиная битва" КАН: камерунцы в серии пенальти победили сборную Сенегала
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Чемпион обыграл гостей из Кирьят-Шмоны: обзор матчей чемпионата Израиля
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Сборная Буркина-Фасо победила тунисцев и вышла в полуфинал КАН
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Альмог Коэн реализовал пенальти. "Лейпциг" и "Бавария" одолели соперников. "Кельн" забил шесть мячей







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 29 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017