29 января 2017 г.
последняя новость: 20:28
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:15 Команда Авраама Гранта вышла в полуфинал Кубка африканских наций
19:49 Бывший игрок "Сандерленда" и "Мидлсборо" забил гол ударом с центра поля
17:44 Необычное достижение: форвард "тигров" не забил два пенальти в течение одной минуты
16:55 Боец ММА арестован по подозрению в двойном убийстве
15:32 Сенсация Примеро: "Барселона" едва не проиграла в Севилье
14:19 Финал "старой школы": Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля
12:12 В "мексиканском бою" в Калифорнии Берчельт нокаутировал "Бандита" Варгаса
11:47 Санта-Крус вернул звание "суперчемпиона". Украинец нокаутировал соперника
09:57 На 44-м году жизни скончалась известная российская футболистка
09:29 Открытый чемпионат Австралии: в миксте победили американка и колумбиец
Спорт

Бывший игрок "Сандерленда" и "Мидлсборо" забил гол ударом с центра поля

время публикации: 19:49 | последнее обновление: 19:49 блог версия для печати фото
Бывший игрок "Сандерленда" и "Мидлсборо" забил гол ударом с центра поля

35-летний аргентинский полузащитник Хулио Арка, долгое время игравший в Премьер-лиге, вновь привлек к себе внимание любителей футбола.

Некогда один из талантливых аргентинских юниоров (правда в "Архентинос Хуниорс" он играл в обороне) ныне выступает за любительский клуб "Саут Шилдс" (второй сезон).

В матче против "Сойлента" он перехватил мяч в центре поля, продвинулся немного вперед и пробил. мяч по высокой дуге залетел в сетку ворот.

В 2000-06 годах Хулио Арка играл в "Сандерленде". В полной мере раскрыться ему помешали две тяжелые травмы. Но в сезоне 2004-05 годов его признали лучшим игроком клуба. Аргентинец помог "черным котам" вернуться в элиту.

В 2006-13 годах аргентинский хавбек играл за "Мидлсборо".

Видео супергола можно посмотреть на YouTube.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 января 2017 г.
Необычное достижение: форвард "тигров" не забил два пенальти в течение одной минуты
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 января 2017 г.
Сенсация Примеро: "Барселона" едва не проиграла в Севилье
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 января 2017 г.
На 44-м году жизни скончалась известная российская футболистка
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 января 2017 г.
Чемпионат Израиля: "Бейтар" не смог обыграть "Ашдод"
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 января 2017 г.
"Львиная битва" КАН: камерунцы в серии пенальти победили сборную Сенегала
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Чемпион обыграл гостей из Кирьят-Шмоны: обзор матчей чемпионата Израиля
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 января 2017 г.
Сборная Буркина-Фасо победила тунисцев и вышла в полуфинал КАН







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 29 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017