Бывший игрок "Сандерленда" и "Мидлсборо" забил гол ударом с центра поля

35-летний аргентинский полузащитник Хулио Арка, долгое время игравший в Премьер-лиге, вновь привлек к себе внимание любителей футбола.

Некогда один из талантливых аргентинских юниоров (правда в "Архентинос Хуниорс" он играл в обороне) ныне выступает за любительский клуб "Саут Шилдс" (второй сезон).

В матче против "Сойлента" он перехватил мяч в центре поля, продвинулся немного вперед и пробил. мяч по высокой дуге залетел в сетку ворот.

В 2000-06 годах Хулио Арка играл в "Сандерленде". В полной мере раскрыться ему помешали две тяжелые травмы. Но в сезоне 2004-05 годов его признали лучшим игроком клуба. Аргентинец помог "черным котам" вернуться в элиту.

В 2006-13 годах аргентинский хавбек играл за "Мидлсборо".

Видео супергола можно посмотреть на YouTube.