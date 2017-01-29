Чемпионат Израиля: "Бейтар" не смог обыграть "Ашдод"

В матче 20-го тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Бейтар" не смог победить "Ашдод" 1:1 и упустил возможность выйти на четвертое место.

В первом тайме хозяева создали две-три возможности для взятия ворот, но не сумели их реализовать. Несколько раз опасно бил Брион - мяч проходил рядом со штангой.

Первый опасный момент гости создали на 49-й минуте. Прострел. Руэда в подкате опередил нападающего и едва не срезал мяч в свои ворота - мяч ушел на угловой рядом со штангой. Через три минуты Кинда сбросил мяч. Бручич навесил. 20-летний Дин Давид пробил головой 0:1.

На 54-й минуте хозяева могли отыграться. Веред обыграл трех защитников и пробил. Мяч прошел рядом с "девяткой". На 56-й минуте Айбиндер пробил головой с линии вратарской. Джирафи коленом сумел отразить мяч.

На 71-й минуте Шехтер реализовал пенальти 1:1.