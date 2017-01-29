Сенсация Примеро: "Барселона" едва не проиграла в Севилье

В матче 20-го тура "Барселона" в Севилье едва не проиграла "Бетису" 1:1. Каталонцы отыгрались на 90-й минуте.

"Бетис": Адан, Пиччини, Пеццела, Тошка, Манди, Дурмиси, Петрос (Наварро, 86), Пардо (Донк, 69), Себальос, Алегрия (Науэль Лейва, 85), Рубен Кастро

"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Пике, Матье, Динь (Жорди Альба, 68), Ракитич, Денис Суарес (Андре Гомиш, 59), Арда Туран (Серхи Роберто, 68), Месси, Луис Суарес, Неймар

Хозяева очень неплохо "играли вторым номером" - цепко в защите, не забывая о скоростных контратаках.

В первые 20 минут "огурцы" создали два опасных момента. Тер Штеген выручил гостей.

Первый опасный момент "гранатовые" создали на 37-й минуте. Неймар выскочил один на один. Адан парировал мяч.

На 55-й минуте грубо ошиблись защитники гостей, упустив мяч у своей штрафной. Аллегрия бил в "девятку". Тер Штеген выручил. На 71-й минуте Себальос бьет метров с 28. мяч сотряс перекладину. На 74-й минуте Рубен Кастро отобрал мяч у Видаля, совершил рывок, ворвался в штрафную и пробил - штанга. Мяч отскочил во вратарскую. Но добить Аллегрии не позволили. Мяч ушел на угловой, после которого и был забит гол. Аллегрия переправил мяч в сетку 1:0.

В следующие три минуты Манди дважды выбивал мяч с линии ворот.

На 90-й минуте Месси делает пас в центр штрафной. Луис Суарес точно пробил 1:1.