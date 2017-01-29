"Львиная битва" КАН: камерунцы в серии пенальти победили сборную Сенегала

Сборная Камеруна вышла в полуфинал, победив в серии пенальти команду Сенегала 5:4. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0.

Сенегал: Диалло, М`Бенге (Сисс, 86), Гассама, Мбодж, Кулибали, Куяте (Ндиай, 109), Гуйе, Севе, Диуф (Соу, 64), Мане, Кейта

Камерун: Ондоа, Тейку, Ойонго, Фай, Нгадо, Сиани, Джум (Манджек, 102), Муканджо, Токо Экамби (Зуа, 46), Тамбе (Абубакар, 102), Бассогог

Игра получилось напряженной. В ней было много борьбы, ошибок. Постепенно вырисовалось преимущество "львов Теранги". Во втором тайме сенегальцы обязаны были забивать, но им не везло.

В дополнительные полчаса обе команды остро атаковали.

В серии пенальти больше повезло "неукротимым львам". При счете 4:4 бывший голкипер молодежного состава "Барселоны" Фабрис Ондоа (Гимнастик, на правах аренды играет за резервную команду "Севильи") отразил мяч после удара Садио Мане (Ливерпуль).