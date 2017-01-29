Финал "старой школы": Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля

В финале Открытого чемпионата Австралии Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Это 18-я победа швейцарца в турнирах "Большого шлема".

Финал продолжался 3 часа 38 минут.

Победа в финале поднимет Роджера Федерера на 10-е место рейтинга АТР. Он стал вторым в списке самых низкорейтинговых победителей турниров "Большого шлема" - в 2004 году победителем Открытого чемпионата Франции стал Гастон Гаудио (44-я ракетка мира).

Счет личных встреч 23:12 в пользу испанца (в матчах Открытого чемпионата Австралии 3:1). В финалах счет 14:8 в пользу Рафаэля.

Последний раз Роджер и Рафаэль встречались в финале турниров "Большого шлема" в 2011 году. Во Франции победил Рафаэль Надаль. Последний раз они играли в финале Открытого чемпионата Австралии в 2009 году - тогда победил испанец.

35-летний швейцарец стал вторым по возрасту победителем турнира "Большого шлема". Кен Розуолл выиграл в 1972 году Открытый чемпионат США в возрасте 37 лет.