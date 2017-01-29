Команда Авраама Гранта вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Сборная Ганы вышла в полуфинал Кубка африканских наций, победив команду Демократической республики Конго 2:1.

В первом тайме серьезным преимуществом владели "леопарды". Они создали 4-5 голевых моментов, но поразить ворота Разака Бримы (Кордоба) не сумели. До перерыва подопечные Авраама Гранта голкипера "Мазембе" Ли Матампи.

После перерыва ситуация изменилась. В первые пять минут второй половины встречи "черные звезды" создали два стопроцентных голевых момента. Матампи блеснул, дважды выручив конголезцев.

На 63-й минуте Вакасо отобрал мяч на половине поля соперника и сделал пас вразрез. Джордан Айю (Астон Вилла) убежал от двух игроков обороны и точно пробил 0:1.

Через 5 минут Поль Жозе Мпоку (Кьево, играет на правах аренды за Панатинаикос) мощно пробил издали 1:1.

На 78-й минуте Андре Айю (Вест Хэм) реализовал пенальти 1:2.